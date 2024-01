PADOVA - La cifra è frutto di un confronto con tecnici e amministratori. Il nuovo Polo della Salute a Padova est sarà una città nella città, con almeno 10mila persone che vi confluiranno ogni giorno, fra medici, infermieri, parenti dei pazienti, inservienti, tecnici impiantisti, studenti di medicina, tirocinanti e specializzandi, presenze negli ambulatori e nel day hospital. Che ci potranno arrivare in tram, in treno (ci sarà una fermata del metro regionale) in auto oppure in... bicicletta o monopattino nel caso degli studenti.