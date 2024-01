Naspi, fino a 1.000 euro in più di disoccupazione: ecco gli effetti della rivalutazione Istat sugli assegni

L’assegno di disoccupazione, Naspi o Dis-Coll, sale fino a mille euro all’anno. È l’effetto della rivalutazione all’inflazione, che dopo le pensioni e il riscatto della laurea ora si allarga alle prestazioni assistenziali fornite dall’Inps. Gli importi saliranno per ogni mese del 5,7%, come da tasso finale di inflazione nel 2023, calcolato dall’Istat. La comunicazione ufficiale arriverà con un’apposita circolare dell’Istituto di previdenza, in arrivo entro la fine di questa settimana o al massimo la prossima.