PADOVA - Il Comune di Padova nel 2023 è risultato l'ottavo in Italia per incassi da multe stradali. Non solo: è primo in Veneto per la percentuale di aumento delle sanzioni da un anno all'altro e guida la classifica anche della spesa procapite, cioè per abitante. Lo dice la classifica elaborata dal "Sole 24 Ore" sui dati del sistema telematico del ministero dell'Economia che censisce tutti i movimenti nelle casse delle pubbliche amministrazioni.