Reinhold Messner è tornato nel cuore dell'Asia, ma non è ai piedi del K2 o dell'Everest. Un video postato domenica sulla sua pagina Instagram ce lo fa vedere a Varanasi (o Benares), la città sacra dell'India, di fronte alle scalinate che scendono al Gange, e dove ogni giorno si celebrano i funerali di centinaia di indù. I corpi dei fedeli vengono cremati, poi le ceneri sono portate via dal fiume. Non a caso, ventiquattr'ore prima, l'alpinista più famoso del mondo aveva pubblicato una riflessione sull'età e sulla morte.

Sono arrivato alla fine, questa è la realtà. Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello

Lo ha scritto Messner, accanto a una foto che lo ritrae accanto a un lago alpino. «Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine». Queste frasi, scritte in inglese su Instagram, hanno provocato un brivido di paura in tutto il mondo.