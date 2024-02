Le Iene, anticipazioni di stasera: speciale Geolier a Sanremo 2024, Donnarumma vittima di uno scherzo

Sanremo 2024 è finito ma va avanti con lo strascico nei programmi tv. Stasera a Le Iene, in onda alle 21.20 su Italia 1, ci sarà un'ntero blocco dedicato alla kermesse. Nicolò De Devitiis racconta la settimana di Sanremo 2024 con Geolier, il rapper napoletano diventato uno dei top player in Italia, arrivato secondo sul podio del Festival. Ma non solo, vediamo dunque le anticipazioni di quanto vedremo stasera nel programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni