Ragazza con due lauree non trova lavoro: «Parlo anche 3 lingue, costretta a portare i curriculum a mano. mi sento umiliata»

Preparazione accademica, esperienza, titoli universitari, master e conoscenza delle lingue dovrebbero teoricamente aprire molte porte nel mercato del lavoro. Ma la triste verità è che non sempre è così. Anche quando nel proprio curriculum si possono vantare due lauree e la conoscenza di tre lingue diverse. Ne è la prova lampante l'esperienza di una giovane donna che ha raccontato su Tiktok il suo calvario per la ricerca di un lavoro adeguato alle competenze acquisite in anni di studio.