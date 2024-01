Kate Middleton, nessuna foto all'uscita dell'ospedale: perché non si è fatta vedere? Il silenzio «preoccupante» sulle dimissioni

Ha lasciato la London Clinic dopo quasi due settimane di ricovero da un'uscita privata ed è stata accompagnata a casa in macchina dal principe William. Nessuna foto. Nessuna immagine di Kate Middleton, la principessa del Galles. Mentre il mondo ha potuto constatare con i propri occhi il buon esito dell'intervento al quale si è sottoposto re Carlo, uscito dopo tre notti dallo stesso ospedale per un intervento alla prostata, con passo sicuro, elegante come sempre in un cappotto blu, non è stato così per Kate. E il fatto che della principessa del Galles non si sia fatta ritrarre neppure in una foto, né prima del ricovero né dopo l'operazione, conferma la serietà dell'intervento al quale si è sottoposta.