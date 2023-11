Influenza suina, primo caso nell'uomo del virus A/H1N2: cosa è, sintomi, come si prende e come si cura

Influenza suina, primo caso nell'uomo del virus A/H1N2, A registrarlo è stata l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). Si tratta del «primo rilevamento di questo ceppo influenzale» suino «in un essere umano nel Regno Unito», spiega l'ente, e «stiamo monitorando attentamente la situazione». Dal 2005, ricorda l'agenzia dando notizia del caso, «sono stati segnalati in tutto il mondo 50 casi umani di influenza A/H1N2. Nessuno di questi risulta correlato geneticamente a questo ceppo. Sulla base delle prime informazioni, l'infezione rilevata nel Regno Unito è un clade distinto (1b.1.1), diverso dai recenti casi umani di influenza A/H1N2 in altre parti del mondo», ma «simile ai virus riscontrati nei suini del Regno Unito».

