Influenza, i 10 consigli per affrontare il virus: no agli antibiotici, sì a mascherine, vaccini e antivirali

La stagione dell'influenza è cominciata. Sono già circa 375mila i casi stimati di sindrome simil-influenzale, per un totale di circa 1.264.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza ai primi di ottobre. Non sarà facile evitarla, ma si possono mettere in atto buone pratiche per affrontarla al meglio ed evitare i rischi legati alla malattia se si è anziani o fragili.

Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e professore di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma, ha elaborato per l'Adnkronos Salute un decalogo anti-influenza.