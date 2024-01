Guerra fra Russia e Nato, Bild rivela piano per «fronteggiare il conflitto nel 2025 scoppiato per il corridoio di Suwalki». Mosca: «Menzogne»

Un giustificabile piano per essere pronti alla fine del mondo (una guerra fra la Russia e la Nato, c'è anche un'incoraggiante data: 2025) oppure una bufala indegna di ogni commento? E davvero il controllo del corridoio di Suwalki potrebbe far scoppiare un conflitto incontrollabile con le grandi potenze pronte a premere il bottone rosso dell'arsenale nucleare?

In attesa di rivedere l'imprescindibile "Dottor Stranamore" di Kubrick fra Berlino e Mosca volano sospetti e "complimenti" dopo che un «documento segreto» del Ministero della Difesa tedesco che delinea nel dettaglio un possibile «percorso verso il conflitto» tra la Russia e la Nato è stato rivelato sul proprio sito da Bild, il popolare ma solitamnete informato quotidiano tedesco, non proprio un tabloid britannico. «Mese per mese e con una precisa localizzazione, vengono descritte le azioni russe e occidentali che culmineranno nel dispiegamento di centinaia di migliaia di soldati della Nato e nell'imminente scoppio della guerra nell'estate del 2025», scrive il giornale sintetizzando il documento «Classified - For Official Use Only».