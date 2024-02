Gué a Sanremo 2024 con Geolier: età, malattia occhio, vita privata, la storia con Vera Gemma, genitori e canzoni, chi è il rapper

Cosimo Fini, in arte Gué, è nato il 25 dicembre 1980 (43 anni) sotto il segno del Capricorno a Milano. E alto 1 metro e 88. Il rapper oggi vive a Lugano, in Svizzera. È alla sua prima partecipazione a Sanremo e duetta stasera in un Medley di canzoni con Geolier (concorrente in gara), assieme a Luchè e Gigi d'Alessio.