Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Sergio esagera con Greta, intervengono gli autori. Il primo finalista, i sondaggi e i nominati

Torna stasera in tv dalle 21.40 su Canale 5 il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini dopo un tam tam di cambio di messa in onda sembra (ma non è certo) aver trovato la sua collocazione definitiva: si torna al doppio appuntamento settimanale, il Gf andrà in onda il lunedì e il mercoledì. Manca poco alla finale e i nervi degli inquilini sono sempre più tesi, tra un Alessio Falsone che non risparmia nessuno e una Simona Tagli che sta diventando sempre più protagonista scopriamo le anticipazioni della 39esima puntata.