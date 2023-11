Francesca Manzini: «Striscia La Notizia? Mi ha dato anche degli svantaggi, non ho saputo affrontare la popolarità»

Francesca Manzini è un perfetta Ilary Blasi. Un'imitazione quasi maniacale. «Sono una perfezionista estrema e una gran rompiscatole. Rompiscatole soprattutto con me stessa», racconta a Diva e Donna. «Ilary è una donna verace, che si rompe le palle, che dice pane al pane e vino al vino. Non gliene frega niente di dire quello che pensa». La sua sfrontatezza di romana verace piace a Francesca, anch'esse "romana de Roma". «E poi anche quella finta ingenuità, quel suo fingere di non capire. Equivoci fatti ad arte. Ha capito che sta lì, in quella cifra la sua simpatia».