Ferrovie dello Stato, pronte 20mila assunzioni: stipendi, posizioni aperte e come fare domanda

Ferrovie dello Stato, pronte nuove assunzioni. Saranno selezionate "20 mila persone nei prossimi 5-6 anni per cambiare la mobilità dell’Italia", annuncia l’amministratore delegato del Gruppo FS intervenuto nell’ambito dell’evento Digit’Ed Fast Forward 2023, organizzato a Milano da Digit’Ed. Servono "giovani ingegneri, tecnici, operai”, ha detto Ferraris che ha ricordato come “già l’anno scorso abbiamo assunto 9 mila persone, gran parte giovani, che hanno abbassato l’età media”. Ma quali sono le posizioni aperte? E come fare domanda?

