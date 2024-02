Chiara Ferragni e Fedez, lei lo ha cacciato di casa: in queste ore si sono rincontrati, ma la separazione potrebbe non essere definitiva

Chiara Ferragni aveva bisogno di staccare. Già da tempo il suo matrimonio con Fedez non navigava in acque tranquille, ma la vicenda giudiziaria in cui è coinvolta, le continue discussioni, il clima teso che si respirava in casa, non hanno reso le cose facile e lei ha deciso di allontanare (solo momentaneamente?) il marito da casa. Il rapper da qualche giorno non vive più sotto lo stesso tetto della moglie e dei loro figli. Una decisione, dunque, che non sarebbe stata presa da lui e che Fedez starebbe vivendo con grande sofferenza.