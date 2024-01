Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Le indiscrezioni sulla presunta visita dall’avvocato divorzista

Che questo non sia il periodo migliore per Chiara Ferragni è ormai chiaro a tutti. La sua credibilità è ai minimi storici dopo l'affaire Balocco (e le inchieste che ne sono conseguite) con contratti e fan in fuga. Lei ora è indagata per "truffa aggravata" e spetterà alla magistratura stabilire dove sta la verità, intanto la Ferry non è più la Ferry di una volta.