Caso Apostolico, cosa è successo? Dal “dossieraggio” all'attacco di Salvini: il video della giudice finisce in procura

Caso Iolanda Apostolico, la Lega alza ancora il tiro e chiede le immediate dimissioni della giudice. Il video che riprende la magistrata e suo marito a una manifestazione del 2018 sui migranti, diffuso da Matteo Salvin, accende lo scontro politico. Il sospetto che quel filmato provenga dalla Polizia e che dietro vi sia una sorta di «dossieraggio» allarma le opposizioni, che incalzano il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dare spiegazioni anche su come sia finito nelle mani del vicepremier. Una prima risposta, in attesa di mercoledì prossimo quando il titolare del Viminale sarà a un question time in Commissione Affari Costituzionali della Camera per rispondere alle interrogazioni, è arrivata dalla Polizia.