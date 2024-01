Carta spesa Dedicata a te, ultimi due giorni per attivarla (fino al 31 gennaio) o si perde. Come fare

C'è tempo solo fino al 31 gennaio per attivare la carta “ Dedicata a te ”, un importante progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Per ora sappiamo solo che sarà valida fino al 31 marzo, salvo eventuali proroghe, a patto però di averla attivata entro la fine del mese corrente, pena la perdita del contributo economico.