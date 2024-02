Amadeus, cosa indosserà a Sanremo 2024. Ecco i look del conduttore e alcuni colori da evitare sul palco (per scaramanzia)

A Sanremo, è risaputo che l'abito fa il monaco. Il Festival, infatti, non è fatto solo di grandi canzoni, ma anche di look memorabili sfoggiati da cantanti, ospiti e conduttori. I telespettatori da casa, nei loro comodi “pigiamoni”, sono pronti a scagliare giudizi più o meno severi sugli outfit di chi appare sullo schermo, da quelli degli artisti a quelli del pubblico in sala.

Da questo attento esame non può di certo sottrarsi il frontman degli ultimi 5 festival, il conduttore Amadeus, rimasto sempre piuttosto fedele al suo stile con smoking e giacche di paillettes o impreziosite da particolari fantasie. Vediamo insieme cosa c'è da aspettarsi dai look di Amadeus per questo Sanremo 2024 e quali sono le regole da seguire, imposte dal conduttore, per tutti coloro che saliranno sul palco dell'Ariston.