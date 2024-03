Chiara Ferragni, il look (studiato) a Che Tempo che Fa: la collana e il significato dei due ciondoli

Per Chiara Ferragni scegliere l'outfit da indossare per l'intervista a Che tempo che fa non è stata una questione da poco. L'imprenditrice digitale lo ha confessato personalmente a Fabio Fazio nel corso del primo colloquio in tv dopo la deflagrazione del caso pandoro Balocco, e non c'è da stupirsi. Se è vero che la tuta grigia indossata nel video di scuse pubblicato su Instagram tre giorni dopo la notizia della multa dell'Antitrust è stata scandagliata nei più reconditi significati nascosti, Chiara era ben consapevole che anche stavolta la sua scelta non sarebbe passata inosservata.