Carta acquisti o carta solidale. Arriva a partire dal luglio l'aiuto "una tantum" da 382,50 euro per l’acquisto di alimentari destinato a chi si trova in condizioni di difficoltà economiche. Oltre 1,3 milioni di famiglie riceveranno la carta con il contributo 2023 rivolto ai nuclei con Isee inferiore ai 15mila euro. Come si ottiene? Non c'è bisogno di chiederla: ai beneficiari arriverà a casa una lettera con le istruzioni su come ritirare la tessera Poste pay nominativa con l’importo già caricato.