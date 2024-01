Calciomercato live, ultime notizie oggi: Milan, c'è l'offerta per Buongiorno. Juve, via libera per Djalò. Inter, accordo con il Leicester per Sensi

La terza settimana di gennaio è pronta a passare e con essa anche gli ultimi giorni di calciomercato. La Juventus ha visto sfumare il colpo Henderson che è ad Amsterdam per svolgere le visite mediche con l'Ajax. In uscita, invece, l'Atletico Madrid è sulle tracce di Moise Ke​an. L'Inter è pronta a cedere Stefano Sensi, centrocampista che non fa parte dei piani di Inzaghi. C'è l'accordo con il Leicester che è pronto ad accoglierlo. Il Milan, poi, ha presentato un'offerta per Buongiorno. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.

Inter-Lazio, Inzaghi: «La Supercoppa primo obiettivo. La frase di Allegri? Normale dialettica»