Corea del Nord, alleanze con Cina e Russia per la guerra a terra e nello spazio, prima missione a Pechino

La Corea del Nord torna in missione diplomatica in Cina alzando sempre più la testa dopo il successo, dopo almeno due fallimenti, del lancio del primo satellite spia Malligyong-1 (ovvero "telescopio") che da tre settimane sta fotografando nel dettaglio basi militari in tutto l'Occidente comprese quelle dell'Italia e della Cina. Il satellite in sé è ben poca cosa: tre quintali di stazza, "ottica" forse anche russa o cinese, orbita bassa (500 chilometri) e una vita operativa che secondo molti esperti sarà assai limitata.