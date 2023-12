Spinalbese replica a Belen: «Io pezzente? Hai portato via mia figlia senza consenso». Lei: «Ci vediamo in tribunale». È guerra per l'affidamento di Luna Marì

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, Natale al veleno. È guerra tra i due ex per l'affidamento durante le feste della piccola Luna Marì. Tutto è partito con un post della showgirl che dopo le indiscrezioni uscite sui social, e la foto su Instagram di Antonino (che si è immortalato solo con il suo cane durante la Vigilia e la frase "Auguri a tutti i papà"), ha aperto il vaso di Pandora. Ha così lanciato accuse, neanche troppo velate nei confronti del suo ex. «Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno e non a porre l'attenzione solo nel giorno di Natale. L'amore serve sempre non solo alla Vigilia». Non aveva fatto nomi Belen, ma era abbastanza chiaro che si stesse riferendo all'influencer padre della sua seconda figlia. Il tutto finiva con un avvertimento: «Ci tenevo a precisarlo, e invito a non nominarmi piu' in forma pubblica ma solo in forma privata. Altrimenti sarà costretta a spiegare la verità ancora una volta, ormai non ho problemi a farlo».