È uscita da casa mercoledì per andare a scuola, lo zaino pieno di vestiti, e di lei si sono perse le tracce. Anastasia Ronchi ha 16 anni, studia al liceo artistico, è una ragazza brillante e un po' irrequieta. Da tre settimane si era trasferita a Pavia dalla Toscana, non aveva amici e la città le stava stretta. «Se ne è andata volontariamente, non pensiamo a un rapimento. Non ha nemmeno con sé il telefono per non essere rintracciata», racconta la sorella Micol, speaker radiofonica, che lancia appelli per avere notizie.