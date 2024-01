Pier Silvio Berlusconi: «Amadeus? Nessuna offerta da Mediaset. Sulla discesa in politica non ho cambiato idea»

L'eventuale discesa in politica, il rapporto con Bonolis e Sanremo in arrivo. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha affrontato queste e altre questioni a Cologno Monzese.

Nessuna offerta ad Amadeus

«Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset». Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. «È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta», aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.

Berlusconi e il rapporto con Bonolis

«Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera: lavora con noi da anni». Afferma Pier Silvio Berlusconi. «Ci siamo visti anche ultimamente: il contratto ha una scadenza naturale, ma ci sarà l'anno prossimo un'altra edizione di Avanti un Altro. Non ho nessun segnale di cambiamento, poi cosa succederà non dipende solo da noi: Paolo è qui e noi siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo», aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo, rispondendo a una domanda sul futuro di Paolo Bonolis e sulle ipotesi di un suo sbarco sulla Rai.