Telecamere in asili e strutture Un milione per i capoluoghi

SICUREZZAUDINE Tre milioni per la sicurezza negli asili, nelle case di riposo e nelle strutture per disabili. La giunta Fedriga ha approvato, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, l'avviso pubblico in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse con le quali posizionare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso e l'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini. Beneficiari dei fondi saranno i Comuni che potranno installare gli impianti nelle strutture socioeducative...