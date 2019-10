Sinti udinese ruba motosega arrestato per furto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COLTO IN FLAGRANTECORDENONS Quando ieri notte l'auto delle Fiamme Gialle è arrivata all'altezza del civico 94 di via Cervel, a Cordenons, erano le 2.40. Stavano controllando la zona e il ciclista che alla vista della pattuglia si è nascosto dietro a un furgone, non è passato inosservato. Era Manolo Levacovig, 28 anni, un sinti residente a Udine e che in questi giorni era ospite di amici in provincia di Pordenone.I finanzieri della Compagnia di Pordenone si sono fermati, Levacovig ha abbandonato la bicicletta ed è scappato nei campi. A...