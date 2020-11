«Riaprire la scuola è una priorità assoluta ma farlo a pochi giorni da Natale darebbe vita a inutili rischi quando ancora manca una necessaria preparazione logistico-organizzativa. Ecco perché ci si deve preparare tutti al meglio per gennaio, quando, dopo festività doverosamente trascorse in maniera sobria e costruttiva, si dovrà essere in grado di riaprire le aule a tutti i livelli, garantendo in questo modo un giusto approccio allo studio dalle elementari all'università». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. «La scuola - evidenzia Zanin - è una delle basi essenziali della nostra comunità, la conditio sine qua non per affrontare attivamente il presente con una fondamentale programmazione rivolta al futuro. Gli studenti soli dietro uno schermo rendono in minima percentuale e sviluppano un senso di distanziamento sociale che potrebbe condizionarli a lungo. La vita non è digitale e non si svolge sui social, serve esserne consapevoli». Ha affrontato il tema dello sci, «considerandolo una fonte di vita per tanti operatori e non un mero svago di chi è pronto a riversarsi sulle piste. Ciò nonostante - ha commentato - per arrivare a un'apertura in sicurezza già a dicembre servirebbe valutare nei dettagli l'intera giornata sulla neve, dalla prima coda per la salita, ai pit-stop nelle baite, all'after-ski. In questo momento non è facile esercitare un controllo completo ed esaustivo al fine di evitare impennate di contagi a gennaio».

