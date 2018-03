Primavera gelata, neve e disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METEOUDINE Il bianco dei fiocchi di neve, il vento e il freddo hanno aperto in Friuli Venezia Giulia la settimana che segnerà il passaggio dall'inverno alla primavera. La prima spruzzata, così come annunciato dai meteorologi, ha fatto la sua comparsa dall'alba, interessando principalmente la costa e la pianura friulana, perdurando sino al primo pomeriggio. Imbiancate le località di mare di Lignano e Grado così come Codroipo, Trieste e il Carso dove le raffiche di Bora, registrate dall'Osmer nel corso della notte, hanno raggiunto i 103...