INCIDENTE DOMESTICO PORDENONE Una famiglia con due bambini, ieri mattina, è

INCIDENTE DOMESTICOPORDENONE Una famiglia con due bambini, ieri mattina, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionatosi da un braciere a fiamma libera, acceso per riscaldare l'appartamento in cui vivono, in via Bottecchia. Il bambino di tre anni e mezzo di età, è stato trasportato con l'eliambulanza del 118 all'ospedale Cattinara di Trieste, dotato di camera iperbarica, e scongiurare così una prognosi ben più grave. Nessuno dei 4 componenti della famiglia di origini marocchine è in gravi condizioni.L'ALLARMEL'allarme è...