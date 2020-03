In tempo di quarantena forzata, c'è chi sfrutta il suo tempo per creare qualcosa di pratico e utile.

Sono molte le persone che in questo periodo chiedono consigli, sui social, per trovare le attività che portano i prodotti direttamente a casa; nonostante i passaparola e le pubblicità online, infatti, per gli utenti è un po' complicato cercare i negozi riferiti al proprio comune di residenza (in particolare per chi abita fuori Udine)

Così un programmatore udinese, Simone Golcic, ha creato un sito gratuito che, da un lato può aiutare le migliaia di piccole imprese che in tempo di coronavirus hanno come unica fonte di guadagno le consegne a domicilio, e, dall'altro, facilita le ricerche degli utenti.

La piattaforma si chiama Noiconsegniamo (https://noiconsegniamo.it) e ogni azienda può inserirsi autonomamente (compilando un semplice format con l'offerta dei prodotti, i contatti e il territorio in cui si opera) e gratuitamente, implementando così il ventaglio di possibilità per gli utenti.

Chi è alla ricerca di un negozio, invece, può selezionare il Comune che gli interessa (per ora sono inseriti una ventina di paesi) e la categoria merceologica (alimentari, bar, aziende agricole, panifici, erboristerie, informatica e tecnologia), e può aggiungere anche una ricerca specifica.

Un'altra possibilità è di consultare la pagina facebook Spesa online Fvg, su cui le aziende danno informazioni sulle proprie modalità di consegna a domicilio (e ci sono anche i file delle attività, divise per province)

Infine, Agrifood FVG Cluster Agency, nel segno di #iocomprofvg, mette a disposizione sul suo sito un file con le imprese e i produttori locali che consegnano a casa, elencate in ordine alfabetico in base al Comune, specificandone contatti e filiera di attività.

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA