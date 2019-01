Confagricoltura traccia un bilancio in chiaroscuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOUDINE Un'agricoltura in chiaroscuro. È questa la fotografia scattata da Confagricoltura Fvg per delineare un bilancio complessivo del 2018, un anno di transizione per l'agricoltura friulana spiega il presidente Claudio Cressati. Numeri altalenanti che toccano import ed export. Mentre sul fronte delle esportazioni, il 2018 si è chiuso con una crescita del 7,9% raggiungendo quota 143 miliardi di euro, gli scambi dei prodotti dell'industria alimentare (vino compreso) hanno perso, invece, il 3,6%. Peggiora pure il fatturato...