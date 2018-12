Centri estivi, tariffe più basse ma meno agevolazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROVVEDIMENTIUDINE Cambiano le tariffe per i centri estivi comunali dedicati ai bambini da 3 a 11 anni: prezzi più bassi, soprattutto per i non residenti, ma diminuiscono gli sconti su base Isee. Per l'estate 2019, 10 giorni di centro ricreativo, dalle 7.45 alle 16.15 (comprensivi di servizio mensa), costeranno 140 euro (contro i 167 dell'anno scorso) per i bambini di Udine e 164 per quelli che abitano fuori città; la riduzione maggiore si ha per gli esterni, che nel 2018 pagavano ben 267 euro. «Ci sembrava una tariffa eccessiva - ha...