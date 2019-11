Casetta a colori, 41 bimbi accolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOSTEGNOUDINE (cdm) Non solo uomini e donne in difficoltà. La Caritas ha un pensiero (e un aiuto) speciale anche per i bambini e le loro mamme, di tutte l etnie. E, difatti, si chiama proprio Casetta a colori il progetto che fra gennaio del 2018 e settembre scorso nel suo centro diurno ha accolto 41 bambini, fra i 7 mesi e i 3 anni e mezzo, di cui 25 nigeriani, 3 pakistani, 2 italiani, 2 italo-senegalesi, un italiano di origine ghanese e uno di origine marocchina, un turco, un togolese, un ghanese, un albanese, un kosovaro, un futuro...