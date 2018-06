Borgo Stazione, più agenti e controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE Il Regolamento comunale della Polizia locale va cambiato: troppo permissivo. Nell'attesa di poterci mettere mano, però, il sindaco promette una stretta sulla sicurezza già nell'immediato, in particolare nella zona di Borgo Stazione, in collaborazione con le forze dell'ordine.PRIME MISUREArriveranno quindi maggiori controlli (anche negli appartamenti) e l'attivazione di una stazione mobile dei vigili in via Roma o in piazzale d'Annunzio. Ieri, infatti, si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale il...