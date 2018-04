Bagnaria Arsa, nella notte scoppia un rogo nell'impianto di trote di Castions delle Mura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDABAGNARIA ARSA Incendio nella notte danneggia i macchinari per la distribuzione automatica del mangime nell'azienda di allevamento delle trote Agrifish dell'imprenditore Nicola Campion, nella località di Castions delle Mura a Bagnaria Arsa. Ingenti i danni. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, intervenuti sul posto per domare le fiamme, l'incendio sarebbe scoppiato a seguito di un guasto elettrico verificatosi in un quadro della corrente che si trova all'interno...