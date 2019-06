Agenda 21, la Regione esce dalla rete «Così risparmiamo anche 5.500 euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(cdm) La Regione esce dal Coordinamento Agende 21, la rete creata in nome della sostenibilità (di cui fanno parte, fra gli altri, anche Udine, che ha in piedi un progetto sul quartiere Aurora, Pordenone, Trieste Lignano e Monfalcone) cui aveva aderito nel 2002, in concomitanza con l'ok alla carta di Aalborg. Il motivo lo spiega l'assessore regionale Fabio Scoccimarro: «Le azioni e le iniziative intraprese dalla Regione nel corso degli anni e la recente istituzione della regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e la...