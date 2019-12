Super-Fede d'argento per una svista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOROMA L'oro c'è, ma viene dallo stagno magico delle rane d'Italia. L'oro è di Martina Carraro nei 100, la medaglia italiana numero 200 di sempre è l'argento di Arianna Castiglioni nella stessa gara, altro giro (altro girino?) altra doppietta. Poi viene il bronzo di Scozzoli, stessa gara. E grandi record d'Italia nel sabato europeo del nuoto in vasca corta a Glasgow. COME ATENE 2004 Non l'ha vista: un po' come le accadde tanto tempo fa (quindici anni!) la prima volta tra i grandi quando sfuggì al suo sguardo la rumena Potek dall'altra...