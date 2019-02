Spalletti, a Parma gara della verità Milan, Scaroni promuove Gattuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONATOA Parma per ripartire. È ciò che si augura l'Inter e il suo allenatore, per uscire dalla crisi di risultati che ha attanagliato la sua squadra dall'inizio dell'anno. I ducali gli evocano brutti ricordi perché gli inflissero il 1° ko interno della stagione, provocando i primi scricchiolii alla sua panchina cancellati dalla rimonta sul Tottenham di 3 giorni dopo. A distanza di 5 mesi sono sfumate sia la Champions League sia la Coppa Italia e in campionato il distacco dalla vetta è salito a 20 punti, risucchiando i nerazzurri...