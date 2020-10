EMERGENZA COVID

TORINO È stata una quarantena lunghissima, 19 giorni di isolamento domiciliare, ma ieri pomeriggio Cristiano Ronaldo ha ricevuto la notizia tanto attesa: «L'esame ha dato esito negativo, il giocatore è pertanto guarito», comunica la Juventus. Ora il portoghese si sottoporrà alle visite mediche di rito, ma il suo obiettivo si chiama Spezia: dopo aver saltato Crotone, Dinamo Kiev, Verona e Barcellona, CR7 è pronto a rientrare. Vuole tornare a parlare in campo e mettersi alle spalle l'isolamento e quasi tre settimane di polemiche, tra post sui social e uscite infelici che hanno fatto infuriare personaggi della politica e virologi. Ronaldo ha sofferto da casa nel vedere la sua Juve cadere sotto i colpi del Barca del rivale Messi, ma adesso può tornare a disposizione di Pirlo: senza di lui, i bianconeri hanno vinto soltanto una delle cinque partite disputate.

LA LAZIO TREMA

IntantO il Coronavirus continua a spaventare la serie A. Se da una parte Ronaldo è guarito, dall'altra sono stati riscontrati altri casi. A Bergamo è positivo Raimondi, componento dello staff tecnico, che non è partito per Crotone. E proprio tra i calabresi ha contratto il Covid-19 Molina, mentre nel Sassuolo ci sono tre casi di cui uno è un calciatore. E trema pure la Lazio, che ha diverse situazioni da valutare (Immobile e Luis Alberto tra gli altri) e attende notizie dall'ultimo giro di tamponi per capire se ci sono le condizioni per chiedere il rinvio della sfida contro il Toro, dove due giocatori non si sono ancora negativizzati. La Lega dà un bonus se una squadra ha dieci o più positivi, ma tra due domeniche la formazione di Inzaghi affronterà la Juve: il presidente Lotito sta studiando le mosse.

