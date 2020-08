MOTOGP

Come Icaro che volò fin troppo in alto vicino al sole e cadde in mare, così Marquez che tentò di correre fin troppo presto, dovendo rinunciare anche all'imminente tappa di Brno. Qual è la distanza tra il compimento di un'impresa ed il fallimento? Per il Campione del mondo in carica, il ritorno in sala operatoria per rimuovere la placca in titanio utilizzata per fissare la frattura all'omero destro, e inserirne una nuova. La placca, secondo quanto riferito dalla Casa Madre, si è danneggiata in seguito ad eccessivo stress a cui era stata sottoposta dal pilota. Che sia stata la forte riabilitazione a suon di pesi in palestra o, molto più verosimilmente, l'aver provato una MotoGP ad appena quattro giorni da un'operazione non è dato saperlo ufficialmente. Quel che è certo è che Marc Marquez ha evidentemente affrettato i tempi.

IL MONDIALE

Chi prenderà ora il posto del re? Fabio Quartararo ha mostrato il proprio rango da principe di Nizza: una doppietta a Jerez lo ha proiettato in cima alla classifica mondiale a punteggio pieno. Tutto scritto? Mica tanto, anche perché il francese era stato molto veloce in Andalusia anche l'anno scorso, quando per i grande pubblico era un signor nessuno. Allo stesso modo, Andrea Dovizioso, altro grande contendente al titolo vacante, non è mai stato un grande amante di Jerez, mentre a Brno, prossimo round mondiale, ha mostrato spesso di essere quel grande campione capace di conquistare l'alloro di vice-campione del mondo per tre anni di fila. Ed allora chi potrebbe approfittarne? Maverick Vinales ha dimostrato velocità certo, ma nei primi due round ha deluso. Valentino Rossi? Difficile pensare ad un decimo titolo, pur avendo ritrovato quella competitività.

