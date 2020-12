EUROPA LEAGUE

Il Milan, capolista in campionato, punta a chiudere stasera (ore 18.55 al Meazza) con una giornata d'anticipo il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League nella gara con il Celtic Glasgow, già eliminato. Ci prova anche il Napoli, mentre la Roma - con il passaggio del turno in tasca - va a caccia del primato nel girone.

L'unica pecca fin qui della stagione del Milan è stata la sconfitta interna (0-3) con il Lille, con cui i rossoneri si contendono il primo posto nel Gruppo H: i francesi, impegnati in casa contro lo Spartak Praga, sono favoriti. Ieri il Milan capolista in campionato ha ritrovato Stefano Pioli, uscito dalla quarantena Covid: «Sono fiero del Milan e di Bonera (suo vice). Siamo più consapevoli delle nostre potenzialità e qualità - ha detto il tecnico - Non dobbiamo smettere di provare a comandare le partire. Ora, in 31 giorni giochiamo 10 volte: giocando da squadra la fatica si sentirà meno».

Il Napoli va in Olanda (ore 21) contro l'AZ Alkmaar e ha ottime chance di staccare il pass: con tre vittorie consecutive, gli azzurri guidano il Gruppo F. Alla vigilia Gattuso sferza Insigne: «Da lui mi aspetto ancora di più, è il capitano, voglio vederlo meno musone, non è più un 23enne. Tecnicamente e per il sacrificio è impeccabile». La Roma, infine, ospita (ore 21) lo Young Boys: è attesa al riscatto dal poker incassato domenica a Napoli. Alla squadra di Fonseca («ho fiducia nel gruppo, nessuna sfuriata dei Friedkin nel dopo gara») basta un punto per passare come prima.

SERIE B È finito 1-1 il recupero della 3. giornata Monza-L.R.Vicenza. I brianzoli, in vantaggio con Maric (18'), sono stati raggiunti da Dalmonte al 57'. In classifica il Monza sale a 14 punti, il Vicenza a 8.

