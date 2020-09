LA STORIA

MILANO Si erano tanti amati, una vita fa. Dopo armistizi più o meno duraturi, tra Maxi Lopez e Wanda Nara, oggi moglie e agente di Icardi, scoppia di nuovo la guerra. In un'intervista ripresa da molti media spagnoli, l'attaccante argentino attualmente alla Sambenedettese in serie C ha rivelato la positività al coronavirus di due dei suoi figli. Si tratta dei più piccoli di Wanda e Maxi Lopez: Benedicto e Constantino. Valentino Gastòn, il più grande, è invece risultato negativo. Il calciatore ha anche rivelato che Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test così come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi (negativa la primogenita Francesca).

LE COLPE

Notizie che hanno scatenato l'ex attaccante di Toro, Samp e Catania. «Sono indignato, questa donna è un'incosciente per quello che fa. Ho due figli che sono risultati positivi perché lei non ragiona. Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno si contagiano, ma è l'incoerenza di una madre. Se non lo capisce lei, chi altri potrebbe capirlo». Soltanto due giorni fa aveva fatto scalpore il video dove si vedeva Icardi giocare in giardino con i figli senza rispettare le misure di isolamento. Nessuno della famiglia dell'ex capitano dell'Inter aveva preso posizione sulla questione. Fino alle parole di Maxi Lopez, che nel corso degli anni non ha mai fatto mancare occasione di scagliarsi contro l'ex consorte.

IL PRECEDENTE

Sempre sul coronavirus, a fine marzo l'argentino aveva già polemizzato con Wanda Nara. «Hai portato i nostri figli da Parigi all'epicentro del contagio», era stato l'attacco via social del giocatore della Sambenedettese dopo che l'ex moglie aveva postato sul proprio profilo nelle ultime ore le foto dei cinque figli dalla villa della famiglia Icardi sul lago di Como. «Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza». O ancora prima: «Oggi è uno di quei giorni in cui si apprezzano una passeggiata con i miei bambini, con gli amici, prendere un gelato e camminare senza meta. Mi manca molto abbracciare e baciare i miei figli. Quindi mamma, metti le batterie e ridà loro i telefoni in modo che papà possa parlare con loro, in questi momenti della vita, dobbiamo tutti essere uniti più che mai».

Salvatore Riggio

