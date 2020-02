FORMULA 1

BARCELLONA Ultima giornata di test oggi per la F1 in vista del Mondiale 2020. Finora ne sono state effettuate cinque e la graduatoria combinata provvisoria dei tempi vede largamente in testa la Mercedes con Bottas (1'15''732) e Hamilton (1'16''516). Ma la squadra tedesca, alle prese con non pochi problemi della power unit, non ha più simulato una qualificazione. Fra l'altro, ieri l'inglese è stato appiedato da un inconveniente che riguardava la pressione olio. Nel complesso sono stati cinque i guasti che hanno coinvolto i motori che spingono le stelle d'argento e le Williams. C'è allarme nel team per quanto riguarda l'affidabilità.

La Ferrari ieri ha ottenuto il miglior crono, con Vettel girando in 1'16''841. Un risultato che pone Sebastian al terzo posto della classifica generale, ma con un distacco di oltre 1 secondo da Bottas. Inoltre il quattro volte campione del mondo, pur usando le gomme più morbide, ha staccato di soli 225 millesimi l'AlphaTauri di Gasly e 277 la Racing Point del canadese Lance Stroll. Bisogna comunque rilevare che la prestazione di Vettel potrebbe essere stata condizionata da un forte vento contrario che soffiava in quel momento.

Per ora rimane la convinzione che la SF1000, pur mostrando progressi, stando a quanto affermano i suoi piloti, non abbia convinto. Non si sono viste novità importanti a parte un alettone posteriore a cucchiaio e un cofano motore con un paio di feritoie più ampie per sfogare calore. Vettel ha completato una simulazione-da gara: 66 giri di Seb (che in totale ne ha percorsi 142) con un ritmo costante che però non ha soddisfatto Binotto: «Abbiamo già detto che non siamo abbastanza veloci e se guardiamo al passo sulla distanza, non siamo forti. Abbiamo bisogno di continuare a lavorare con Leclerc e continuare a sviluppare la macchina. Siamo più competitivi in curva che non in rettilineo». A fare la parte dei leoni nel candidarsi teoricamente al ruolo di principali avversari della Mercedes sono la Red Bull e la cosiddetta Mercedes Rosa, come viene definita la Racing poi per la sua straordinaria somiglianza con la W10 che ha vinto il campionato lo scorso anno.

