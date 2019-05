L'Inter aspetta il sì di Conte il Milan ora prova per Sarri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOMILANO Non c'è solo la Juventus alla caccia di un nuovo allenatore. L'Inter è vicinissima ad Antonio Conte che firmerà un triennale a nove milioni di euro a stagione (sarà presentato agli inizi di giugno). Se ci sarà o meno anche Icardi lo sapremo tra due-tre settimane. L'argentino piace a Juventus e Atletico Madrid, ma per ora allontana le voci di un addio: «Ho già informato il club della mia volontà di restare», in estrema sintesi il suo pensiero su Instagram. Se Conte ha ormai l'accordo con l'Inter, Luciano Spalletti non...