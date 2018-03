Italia ancora giù dal podio: Cappellini e Lanotte quarti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PATTINAGGIOQuarti ai mondiali, per la quarta volta. Anna Cappellini e Luca Lanotte scrivono un personalissimo record fra tutti gli sport, senza bissare l'unica medaglia iridata, l'oro del 2014. Nella danza il podio è distante appena 27 centesimi, in un Forum gremito dal mattino, per gli ultimi titoli. La 31enne comasca e il 33enne milanese mantengono il piazzamento del corto, in cui 5 delle prime 6 coppie avevano ottenuto il personale. Partono a 85 centesimi dal bronzo, dai canadesi, inscenano il medley de La Vita è bella, di Nicola Piovani,...