INDIAVOLATE IMOLA Esco dalla Tosa, in seconda, apro il gas e sento l'anteriore

INDIAVOLATEIMOLA Esco dalla Tosa, in seconda, apro il gas e sento l'anteriore galleggiare mentre mi proietto verso la prossima curva. È a sinistra, si chiama Piratella: la faccio in quarta. E sono giù, in discesa, alle Acque Minerali. Qui rallento troppo in entrata ma spalanco tutto in uscita e ci risiamo: la ruota davanti è di nuovo sospesa nell'aria, controllata dall'elettronica. Tocco il cielo con un dito. In fondo non sono un pilota e a queste meravigliose sensazioni non sono abituato. È anche la mia prima volta a Imola, un circuito...