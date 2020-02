FORMULA 1

La Mercedes dei record è pronta ad affrontare una nuova, doppia sfida nel Mondiale di Formula 1 che comincerà tra un mese in Australia: cercare di conquistare per la settima volta consecutiva il doppio titolo piloti-costruttori e indovinare le risposte giuste agli interrogativi posti dal nuovo regolamento per il 2021 per restare sempre al top.

Dopo aver mostrato qualche giorno fa la livrea, ieri le immagini della monoposto sono state diffuse on line e dopo la presentazione i due piloti sono scesi in pista per i primi giri a Silverstone. «Un buon inizio - ha commentato Hamilton dopo i primi giri sulla nuova W11-. Tutto è andato bene, le sensazioni sono buone». «Non sapremo davvero prima dei test invernali quanto è buona questa macchina, quanto abbiamo progredito - ha continuato il britannico - ma non siamo così lontani dal nostro livello di Abu Dhabi». Impressioni condivise da Bottas, che è stato indicato da Lewis come «il principale sfidante».

Intanto ieri a Fiorano in pista anche l'Alfa Romeo C39, con motore Ferarri. Raikkonen si è limitato ad alcuni giri preliminari in attesa dei test di mercoledì a Montmelò.

