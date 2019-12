CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il fenomeno è preoccupante ed i numeri non lasciano dubbi: il 40% dei calciatori professionisti in Europa è in certo modo a rischio povertà dopo quattro-cinque anni appena dal ritiro e questo dato in Italia sale fino al 60%. E' una percentuale allarmante che mette a nudo una certa piaga del mondo del pallone italiano. Sono circa 3000 i giocatori professionisti impegnati nelle tre serie professionistiche nostrane, ma appena il 10% di loro guadagna bene: gli altri, e sono tanti, devono comunque iniziare a lavorare nel post-carriera. C'è un...